3’ü cezaevinde

Suna ERDEN

Narkotik ekipleri tarafından Girne’ye bağlı Ozanköy’de düzenlenen operasyonda tutuklanan Murat Tabakoğlu, İrem Barani, Sami Otcuoğlu, Elena Çelik, Kader Mustafa, Sevcan Dikeç ve Kağan Tokgöz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları yeniden aktaran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru, alınan ihbar üzerine 26 Temmuz 2023 tarihinde operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zanlıların ‘Kokain uyuşturucu madde alma ve verme’ suçlarından tutuklandıklarını kaydeden Çavuş, Ozanköy’de faaliyet gösteren bir otele baskın yaptıklarını belirtti.

Polis, zanlı Tabakoğlu’nın kaldığı 208 nolu odada zanlılar Sami Otcuoğlu, Kağan Tokgöz ve Elena Çelik’in suçüstü tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı İrem Barani’nin kaldığı 207’no’lu odadan kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığını, aynı odada zanlılar Kader Mustafa ve Sevcan Dikeç’in yakalandığını belirtti.

Otelin iki odasında yapılan aramada, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 10 adet pet şişe, 12 adet pipet, naylon ve folyo kağıt parçaları ile bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 44 bin 300 TL, 100 ABD doları ile 165 Sterlin nakit para bulunarak emare alındığını kaydetti.

Operasyonun sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğünü kaydeden polis, zanlıların üçünün gönüllü ifade verdiğini; bir miktar kokaini 2 bin 500 TL karşılığında Tabakoğlu’ndan aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Murat Tabakoğlu, Kader Mustafa ve Kağan Tokgöz’ü benzer sabıkaları olduğu için 2 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderdi.

Mahkeme, İrem Barani, Sami Otcuoğlu, Elena Çelik ve Sevcan Dikeç’in ise kişi başı 15 bin TL nakit teminat yatırmaları ve her biri için birer kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

