45 gün cezaevinde

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Arapköy’de komşusunun boğazına bıçak dayayıp zorla kendi evine götürdükten sonra 30 bin dolar isteyen, vermemesi halinde ise onu ve ailesini öldürmekle tehdit eden Rus uyruklu Aleksandr Kamenskikh hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü de ortaya çıkan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Teminat duruşmasında iddiaları aktaran polis memuru Adnan Kardeşler, olayın 8 Kasım 2020 tarihinde Arapköy’de Chelsey Villaları isimli sitede meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlının saat 23.00 sıralarında komşusu olan Vsevolod Kasatkin'in evine gidip, boğazına bıçak dayayıp zorla dışarı çıkardığını aktardı. Polis, zanlının zorla Vsevolod Kasatkin'i kendi evine götürdüğünü, orada bıçağı gösterip "Bana 30 bin dolar para vereceksin. Yoksa seni de, bebeğini de, eşini de öldürürüm” sözlerini söyleyerek tehdit ettiğini ifade etti.

Vize süresi bitti ama gitmedi

Polis memuru, zanlının 9 Kasım’da Chelsey Villaları içerisinde tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada Vsevolod Kasatkin tarif etmiş olduğu bıçağın bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının adaya 4 Aralık 2019 tarihinde 15 günlük turist vizesi ile ülkeye giriş yaptığını ve 19 Aralık 2019 tarihinden beri KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, KKTC’de izinsiz kaldığını da belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 45 gün süre ile cezaevine gönderdi.