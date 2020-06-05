500 Euro’yu sahtesi ile değişti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Moonstar Döviz Bürosu’nda çalışan Kaşif Pehlivan, müşterinin kendisine verdiği 500 Euro’yu el çabukluğu ile sahtesi ile değişip, bozdurmayarak geri verdi. Müşterinin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlının gerçek parayı sahtesi ile değiştirdiği kesinleşti. İşyerine ait kamera görüntülerinde zanlının paraları değişirken görüldüğü belirtildi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Moonstar Döviz Bürosu’na giden bir müşterinin Türk Lirası ile takas yapmak için veznedar Kaşif Pehlivan’a 500 Euro verdiğini söyledi.

Polis, parayı alan Kaşif Pehlivan’ın hile ile tasarrufunda bulunan sahte 500 Euro’yu müşteriye verdiğini belirtti. Polis, zanlının 3 Haziran 2020 tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Polis memur, 500 Euro banknotun incelendiğini, sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan kamera incelemelerinde de zanlının müşteriden almış olduğu numarası meçhul 500 Euro parayı sahte banknot ile değiştirdiğinin görüldüğünü açıkladı.

Tutuklanan soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler ve gerçek olan 500 Euro'nun akıbetinin araştırılması gerektiğini kaydeden polis, zanlının bir gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Polis uyardı

Polis P04148355088 seri numarasıyla başlayan 500 Eurolar konusunda uyardı.

Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numarasıyla başlayan 500 Euro cinsi para bulunduran banka, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlarla para alım-satımı ve değişimi yapanların çok dikkatli olmaları istendi.

Polis, vatandaşların şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmelerini istedi.