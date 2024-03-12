90 bin lira boşa gitti

Suna ERDEN

Terk edilen bir kadının isteği üzerine Lefkoşa’da yaşayan 50 yaşındaki Ö.T.’yi takibe alan Öner Onaylı, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının 90 bin TL karşılığında geçtiğimiz Ocak ayında Ö.T.,’yi takibe aldığı, 23 Şubat’ta fark edildiği ve yapılan şikayet üzerine aranan şahıs ilan edildiği açıklandı.

Türkiye’de dedektif olarak çalışan zanlının KKTC’de de bu işi yapmaya kalkışması ve yetkili makamlar tarafından tespit edilmesi üzerine hakkında ihraç emri çıkardığı belirtildi.

"Özel hayatın gizliliğini ihlal ve Genel Rahatsızlık" suçlarından mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru aktardı.

Polis, 2024 yılı Ocak ayı içerisinde Lefkoşa'da sakin isminin baş harfleri B.S. olan kadının kendisinden ayrıldığı gerekçesi ile eski erkek arkadaşı Ö.T.’nin (E-50) ikamet adresini öğrenmek için dedektif tuttuğunu söyledi. Polis, B.S. tarafından tutulan Öner Onaylı’nın para karşılığında Ö.T.’yi rızası dışında takip ederek, fotoğraf çektiğini açıkladı. Polis, zanlı hakkında yapılan şikayet üzerine 23 Şubat 2024 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı.

Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlı hakkında işlediği genel rahatsızlık suçundan dolayı 5 Mart 2024 tarihinde ihraç kararı çıktığını belirtti. Polis, zanlının 8 Mart 2024 tarihinde Girne Polis Müdürlüğü tarafından tespit edilip Lefkoşa polisine teslim edildiğini, itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde Türkiye’de yasal olarak dedektiflik yaptığını söylediğini de aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın zanlın etki edebileceği kısmının tamamlandığını, KKTC'de yasal herhangi bir bağı bulunmadığını ve serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.