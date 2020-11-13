Ağır teminat kondu

Suna ERDEN

İş insanı Bulut Akacan hakkında yasa dışı sanal bet davasından dolayı verilen tutuklu yargı kararı kaldırıldı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi, dün sanal bet davası için yeni teminat şartları belirledi.

Mahkeme, Akacan’ın 100 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile sanal betten tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Böylelikle darp suçundan cezaevinde bulunan sanık Akacan, kısa süre sonra şartlı tahliye ile serbest kalacak.

Akacan sanal bet davasından ise tutuksuz yargılanacak.

Savunma: Yargıdan kaçmayacak

Yüksek Mahkeme’nin 4 Kasım 2020 tarihinde Bulut Akacan hakkındaki yasa dışı sanal bet davasından dolayı alt mahkemenin verdiği tutuklu yargı kararını bozmasının ardından avukatları teminat değişikliği için başvurdu. Başvuru dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü.

Akacan’ın avukatı, müvekkili hakkında daha önce verilmiş olan tutuklu yargı kararının istinafta bozulduğunu belirtti.

Savunma, müvekkilinin tüm ailesinin KKTC’de olduğunu, ayrıca şirketlerinin de burada bulunduğunu, dolayısı ile kaçma ihtimalinin olmadığını ifade etti.

Savunma, Akacan’ın sanal bet davasından tutuksuz yargılanmasını talep ederken, şartlı tahliye için başvuru yapacağını açıkladı.

Teminat değişikliği yapıldı

İddia makamı istinaf mahkemesinin tutuklu yargı kararını bozduğuna değinerek, son sözü mahkemeye bıraktı.

Ağır ceza mahkemesi heyeti, Yüksek Mahkeme’nin sanığın kaçabileceğine dair bir olgu olmadığı gerekçesiyle sanık hakkındaki tutuklu yargı kararını bozduğunu belirtti. Mahkeme aynı davada

12 sanık bulunduğunu, sadece Akacan’ın tutuklu yargılandığına da değindi.

Mahkeme, Yüksek Mahkeme’nin verdiği karar ışığında teminat değişikliğine gitmeyi uygun bulduklarını açıkladı.

Mahkeme sanık Akacan’ı sanal bet davasından tutuksuz yargılanmak üzere iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, sanığın 100 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Darp suçundan 2019 yılında 2 yıl hapse mahkûm edilen ve cezasının büyük kısmını çeken Akacan şartlı tahliyeden serbest kalacak ancak sanal betten tutuksuz yargısı devam edecek.

Ne olmuştu

İş insanı Akacan, Girne’de iki korumasıyla birlikte Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettiği gerekçesi ile yargılanarak 12 Kasım 2019 tarihinde 2 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Akacan’ın darp davası sürerken yasa dışı sanal bet operasyonu yapılmıştı. Akacan ile 10 kişi yasa dışı sanal betten gözaltına alınmıştı. Girne Kaza Mahkemesi, 11 sanık hakkında tutuksuz yargı kararı verirken, hakkında darp suçundan dava sürdürülen Akacan’ın tutuklu yargılanmasına emri vermişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 11:27