Analiz sonucu bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucu, 20 gram hintkleneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Akpewoghene Akpoibo, dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Onbaşı, 23 Şubat saat 16. 30 sıralarında, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve aynı tarihte, Kalliland bölgesindeki evinin önünde tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan arama sonucu, ceketinin cebinde 20 gram uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.