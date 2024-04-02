Analiz sonucu bekleniyor

Suna ERDEN

Girne Antik Liman bölgesi ve İskele’de denizin üzerini kaplayan kirlilik büyük bir tedirginlik yarattı. Girne Antik Limanda yıllardan beri tekne işletmeciliği yapan Faik Gencer’in paylaştığı fotoğraf ve video görüntüsü sonrasında harekete geçen Belediye Başkanı Murat Şenkul, ilgili birimlerle görüşüldüğünü ve analiz sonuçlarının beklendiğini söyledi.

Şenkul “Ne olduğunu bilmiyoruz ama kanalizasyon atığı değildir. Kesin sonucu analizlerden sonra öğreneceğiz” dedi.

Çevre Koruma Dairesi de İskele ve Girne kıyılarında görünen kirlilikle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, deniz suyu numunelerinde sentetik boya veya kimyasal maddeye rastlanmadığı, deniz suyu numunelerinin alındığını, analiz sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Kanalizasyon atığı değil

Girne Antik Liman bölgesi ve İskele’de denizin üzerini kaplayan kirlilik endişeye neden olurken, harekete geçen Belediye başkanı Şenkul, analiz için örnekler alındığını belirtti.

Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Şenkul, şunları ifade etti:

“Kirlilik gibi gözüken durum sadece limanda değil tüm kuzey sahil şeridinde görüldü. Bunun doğal, dönemsel olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Girne Belediyesi Sağlık bölümü denizden örnek alarak, analize gönderildi. Kanalizasyon atığı değil, ancak ne olduğu analizden sonra netleşecek. Konuyu takip ediyoruz, şu anda elimizde bilimsel rapor yok.”

Sonuçlar paylaşılacak

Çevre Koruma Dairesi de İskele ve Girne kıyılarında görünen kirlilikle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, deniz suyu numunelerinde sentetik boya veya kimyasal maddeye rastlanmadığı, deniz suyu numunelerinin alındığını, analiz sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, Daireye ilk olarak Mayıs 2013’de Gazimağusa ve Girne bölgesi sahil ve kıyı şeridinde yer yer sarı kısımlar görüldüğü yönünde ihbarlar yapıldığı hatırlatılarak, bu ihbarlar üzerine Çevre Koruma Dairesi, Atıksu Şubesinin birtakım araştırmalar yaptığı kaydedildi.

Araştırmalar kapsamında bölgelerdeki deniz suyu numunelerinin analizlerinin Devlet Laboratuvarı bünyesinde yapıldığı belirtilen açıklamada, deniz suyu numunelerinde suda çözünmüş herhangi bir sentetik boya ve kimyasal maddeye rastlanmadığı ifade edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Botanik Doçenti Dr. Salih Gücel’in de numune alıp, mikroskobik olarak inceleme yaptığı kaydedilen açıklamada, incelemelerde, deniz canlılarından bazılarının üreme organlarının görüldüğü ve bunun mevsimsel sıcaklık değişimlerinden dolayı canlıların salgıladığı sıvılar olduğu belirtildi.

Buna ek olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi Deniz Biyoloğu Dr. Burak Ali Çiçek ile de görüşme yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Bu faaliyetlerin, mevsimsel sıcaklıkların değişiminden kaynaklanan, daha çok derelerin denize döküldüğü kısımlarda fitoplankton gibi basit canlıların yaşamsal hareketleri olabileceği ve hiçbir şekilde bir kirlilik ya da insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir etki alanına sahip olmadığı" kaydedildi.

2013 yılının Mayıs ayında yaşanan duruma çok benzer bir şekilde karşılaşılan bu durumun, bir an önce netlik kazanması amacıyla Daire tarafından gerekli girişimlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, bugün itibarıyla alınan ihbarlar doğrultusunda ilgili bölgelerden deniz suyu numuneleri alınarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Laboratuvarına analiz edilmek üzere teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu analiz sonuçları ve konu ile ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.