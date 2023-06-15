Bayram cezaevinde 

Gönyeli’de İnce Sokak üzerinde park halinde bulunan bir aracın arka camını kırarak içerisinden 200 Avustralya Doları, 700 TL ve 5 Euro, bir başka araçtan ise airpod kulaklık, güneş gözlüğü, parfüm ve 500 TL nakit para çalan Bayram Gazi Çetin, Mustafa Sakar ve Asehan Okan Getirmez hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, mobese kayıtlarından tespit edilerek yakalanan 3 zanlıdan 2’sinin suçunu kabul ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlıların 7 Haziran 2023 tarihinde arasında saat 01. 30 sıralarında Gönyeli'de Altundağ apartmanı önünde park halinde bulunan Suzuki swift marka aracın sol arka camını kırarak, arka koltukta bulunan el çantası içerisindeki 2 adet 50 ve bir adet 100 Avustralya Dolarını, 700 TL ve 5 Euro nakit parayı çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların aynı sokak üzerinde Aras apartmanı önünde park halinde bulunan bir araç içerisinden de bir adet beyaz renk airpods, bir adet markası meçhul güneş gözlüğü, bir adet bulgari marka parfüm ve 500 TL nakit parayı çaldıklarını açıkladı.

Polis, hırsızlık meseleleriyle ilgili yapılan soruşturma kapsamında mobese kameralarını incelediklerini açıkladı. Polis, incelenen görüntülerinde olay mahallinde olduğu belirlenen aracın Asehan Okan Getirmez'in kullanımında bulunan EP 250 plakalı araç olduğu ve yine araç içerisinde olaya karışan Bayram Gazi Çetin ve Mustafa Sakar’ın olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, gözaltına alınan zanlılardan Bayram Gazi Çetin ve Mustafa Sakar’ın gönüllü ifade vererek, suçlarını kabul ettiklerini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Mustafa Sakar ve Asehan Okan Getirmez’in 15’er bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için 2’şer kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Ülkede yasal statüsü bulunmayan Bayram Gazi Çetin ise yargılanıncaya kadar 45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderildi.