Bayramın son günü evde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da iki özel hastanede yasa dışı yumurta bağışı meselesiyle ilgili tutuklanan donörler Berivan Şirin ile Berna Öztürk, Dr. Firdevs Uğuz Tip, Dr. Mehmet Emin Kaptan, Laboratuvar teknisyeni Mehtap Gözütok, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Vedat Uğurel, Anestezi Uzmanı Ahmet Taç, hemşire Melda Kuşcu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Tip ile Kaptan’ın özel hastanelerin sorumlusu oldukları, Gözütok’un Berivan Şirin ve Berna Öztürk’ün yumurtalarını satmasına aracılık ettiği, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Vedat Uğurel’in ise Lefkoşa Tüp Bebek Merkezinde zanlı Berivan Şirin’in operasyonla yumurtalarını alan doktor olduğu açıklandı. Ahmet Taç ve hemşire Melda Kuşcu’nun operasyonlarda yer aldıkları iddia edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Dr. Firdevs Uğuz Tip’in Miracle Tüp Bebek Merkezi’nin uzman doktoru, zanlı Dr. Mehmet Emin Kaptan’ın Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’nin direktörü olduğunu söyledi. Polis, Berivan Şirin ve Berna Öztürk’ün ise yumurtalarını para karşılığı satan şahıslar olduğunu ifade etti. Polis, Berivan Şirin'in 8 Temmuz'da verdiği ifade üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan araştırmalar sonucu Berivan Şirin ve Berna Öztürk'ün 2020 yılı Kasım ve Aralık ayları içerisinde her iki hastanede de yumurtalarını para karşılığında sattıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 9 Temmuz’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koordinasyon Merkezi’yle görüştüklerini ve her iki tüp bebek merkezinin de konuyla ilgili bilgi vermediğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, 13 Temmuz’da Berivan Şirin'in Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’nde 3 farklı isimde kaydının olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Her iki hastaneye de operasyon gerçekleştirilerek bilgisayar ve dosyalara el konulduğunu, direktörlerin tutuklandığını açıklayan polis memuru, yasada belirtildiği üzere, maddi menfaat elde etmek için üreme hücresi satılamayacağını, ayrıca yasal şekilde üreme hücresi bağışı yapacak donörlerin 20 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olamayacaklarını da vurguladı.

Polis, zanlılar Berivan Şirin ve Berna Öztürk'ün itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Gözütok aracılık yaptı

Polis memuru, zanlılar Berivan Şirin ve Berna Öztürk’ün yumurtalarını satmasına aracılık eden kişinin Mehtap Gözütok’un olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Polis, Mehtap Gözütok’un ikametgâhında tespit edilerek mahkeme emri ile tutuklandığını, ilk etapta gönüllü ifade vermediğini ancak zanlılar Şirin ve Öztürk’ün ifadelerinin kendisine gösterilmesi üzerine bir gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, Lefkoşa Tüp Bebek Merkezinde zanlı Berivan Şirin’in operasyonla yumurtalarını alan doktorun Vedat Uğurel olduğunun tespit edilmesi üzerine mahkeme emri ile ikametgâhına gidildiğini ve tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlı Berivan Şirin’in ifadesi doğrultusunda Anestezi Uzmanı Ahmet Taç, hemşire Melda Kuşcu’nun tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü ancak gelinen noktada zanlıların etki etme olasılığı kalmadığını belirterek, teminat talep etti.

Tüm zanlılar nakit teminat yatırdı

Mahkeme, Mehmet Emin Kaptan, Vedat Uğurel ve Ahmet Taç’ın 30 bin TL, Mehtap Gözütok’un

7 bin 500 TL, Firdevs Uğuz Tip ve Melda Kuşçu’nun 15 bin TL, Berna Öztürk ve Berivan Şirin’in 10 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi. Mahkeme, Mehtap Gözütok için bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verirken, diğer tüm zanlılar için birer kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.