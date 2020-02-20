Bir de kefil buldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da tasarrufunda 15 gram uyuşturucu madde bulunan Nijerya uyruklu zanlı, Emanuel Raphael hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hasan Selvili, 12 Şubat 2020 tarihinde, zanlı Emanuel Raphael’in ikametgâhında uyuşturucu olduğuna ve çok sayıda kişinin girip çıktığına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine söz konusu adrese girildiğini, daire önünde yoğun hintkeneviri kokusu alındığını ve kapının çalarak, kendilerini polis olarak tanıtmaları üzerine içeride koşuşturma sesleri duyduklarını söyledi.

Polis, kapıyı kırarak içeri girdiklerini, evde yapılan aramada Emanuel Raphael’in odasında, komodin içerisinde 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile hassas terazi bulduklarını belirtti. Selvili, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 7 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.