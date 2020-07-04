Bir garip durum

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Akyar Sınır Kapısı’nda bir taksici tarafından kendisine getirilip teslim edilen bavul içerisindeki 50 bin Euro ile 22 bin 600 TL parayı alacağı sırada görevli polisler tarafından tespit edilen Belgin Samuray tutuklandı.

Zanlının 50 bin Euro ile 22 bin 600 TL parayı 22 Haziran’da güneyden kuzeye getirdiği ve dün teslim alırken yakalandığı belirtildi.

Zanlı “Para kambiyo yasasına aykırı harekette bulunma” suçlaması ile hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Güney Kıbrıs’ta yaşayan ancak Girne’de de ikametgâhı bulunan zanlı Samuray’ın teslim aldığı para dolu bavulu 22 Haziran tarihinde Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının Güney Kıbrıs’a dönmesinin ardından ise taksici yardımı ile para dolu bavulu Akyar Sınır Kapısı’ndan teslim almak isterken yakalandığını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Özbilen, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının 19 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.