Büyük operasyon

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube ekipleri, tarafından düzenlenen ve 750 gram hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon kapsamında tutuklanan Seçkin Akyer, Mehmet Yazgı ve Hilmi Yıldız hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat maksatlı çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 29 Temmuz’da saat 21.20’de, Otobüs Terminali arka kısmında bulunan zeytin ağacı altına bir şahsın birşey sakladığına dair bilgi aldıklarını ve bölgeye intikal ettiklerini hatırlattı. Polis, konu zeytin ağacı altında, 2 ayrı poşette, 7 paket halinde 750 gram hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı.

Polis, bölgede pusu görevine başladıklarını ve saat 22.00 sıralarında, zanlı Seçkin Akyer’in konu yere gelerek uyuşturucu maddeleri aldığı sırada, kendisine dur ihtarı yapılmasının ardından, konu poşetleri araziye attığını hatırlattı. Özdesoy, zanlının suçüstü tutuklandığını, yapılan soruşturmada, konu uyuşturucu maddeleri Mehmet Yazgı’dan aldığını tespit ettiklerini belirtti. Polis, Yazgı’nın da 23.30 sıralarında tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, Mehmet Yazgı’nın konu maddeleri Hilmi Yıldız’dan aldığının tespit edildiğini ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, uyuşturucu miktarının külliyatlı olduğuna ve zanlıların mahkum olması halinde uzun süreli hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu vurguladı. Polis memuru, yargılamadan kaçma ihtimali olan zanlıların, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.