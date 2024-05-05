‘Çatı Operasyonu’

Polisin, uyuşturucu kaçakçılarına karşı düzenlediği operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Gönyeli’de gerçekleştirilen Çatı Operasyonunda 3’ü Nijeryalı 4 kişi tutuklanırken, 315 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonların çoğunluğunda Nijeryalı kaçakçıların ele geçirilmesi dikkat çekiyor ve bu konuda ciddi önlemlerin alınması öneriliyor.

Tutuklanan Marwan Osama Emman Mohamed, Melis Şuşut, Abdallah Bania ve Abdelrahman Awad Marzouk Sayed Mahmoud dün mahkemeye çıkarılırken, Nijeryalı çetenin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Polis, sorgulama yöntemiyle uyuşturucunun nereden temin edildiğini ve kimlere satıldığını tespit etmeye çalışıyor.

Dünkü duruşmada uyuşturucu satışı yapıldığına dair alınan ihbar üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Polis, 3 Mayıs 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından gerçekleştirilen Çatı Operasyonunda uyuşturucu satışı yapıldığı öğrenilen Gönyeli’de ki bir adrese baskın yaptıklarını söyledi. Polis, ikametgahta Marwan Osama, Mohamed ve Melis Şuşut’un huzurunda yapılan aramada; yaklaşık 13 buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlı Emman Mohamed’in ifadesinde uyuşturucuyu 29 Nisan 2024 tarihinde Gönyeli’de aldığını, içerisinden bir miktarını içmek için ayırdığını, geriye kalan kısmını Abdallah Bania’ya verdiğini söylediğini aktardı. Polis, ifade üzerine aynı gün, zanlı Bania’nın kalmakta olduğu Gönyeli’deki ikametgahında zanlı Abdelrahman Awad Marzouk Sayed Mahmoud ile birlikte tespit edilerek tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, Bania ile Mahmoud’un evinde yapılan aramada 2 adet içerisinde hintkeneviri olansarma sigara ve 2 gram uyuşturucu bulunduğunu belirtti. Polis memuru, aramanın devamında zanlı Abdallah Bania’ya ait yatak odası içerisinde laptop çantasında 11 ayrı paket halinde 280 gram ağırlığında hintkeneviri madde ve şeffaf naylonda yaklaşık 20 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, emarelerin analize gönderileceğini belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, talebi kabul etti.

