Cep telefonları incelemede

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Cüneyt Elieyioğlu ve Gökay Köse dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 15 Nisan 2022 tarihinde

saat 16.30 sıralarında, zanlı Cüneyt Elieyioğlu’nun tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün zanlının evine düzenlenen operasyonda çalışma masası üzerinde satışa hazır paketler içerisinde 6 gram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulduklarını anımsattı. Zanlının uyuşturucu maddeyi Gökay Köse’den aldığını itiraf ettiğini söyleyen polis, Köse’nin de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Köse’nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi 14 Nisan tarihinde bir üniversite kampüsünde ismini bilmediği siyahi bir şahıstan bir miktar olarak aldığını ve Cüneyt Elieyioğlu’na verdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti.

Polis, bu süre içerisinde emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, henüz bir sonuç alınamadığını, gönüllü ifadelerin teyit ve tekziplerinin devam etmekte olduğunu söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlıların cep telefonlarının incelendiğini ancak sonuçların henüz gelmediğini belirtti.

Polis memuru, zanlıların tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.