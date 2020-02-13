Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, kendisine 68 bin TL borcu olduğu gerekçesi ile A.A isimli adamı önce darp ettiği, ardından “O borcu ödemezsen seni öldürürüm. 7 yaşındaki çocuğun öksüz kalır” diyerek tehdit ettiği iddia edilen Ahmet Tepeci şikâyet üzerine gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Onbaşı, zanlının, 11 Şubat 2020 tarihinde, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Argüden elektronik dükkânı içerisinde, kendisine 68 bin TL borcu bulunan A.A isimli şahsı, elleriyle göğsünden iterek darp ettiğini ve ardından, “O borcu ödemezsen seni öldürürüm. 7 yaşındaki çocuğun öksüz kalır” diyerek şiddet tehtidinde bulunduğunu söyledi.

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren Onbaşı, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir kefilin 40 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.