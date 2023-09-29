Çok umutlu konuştu

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantısına ilk kez resmi isimleri ve bayraklarıyla "gözlemci üye" olarak katılmalarını, ülkesinin "tanınma sürecinin başladığı" yönünde önemli bir aşama olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile katılan Ertuğruloğlu, ABD'nin başkenti Washington'daki değerlendirme toplantısında konuştu.

Ertuğruloğlu, "Zaten Kıbrıs Türk devleti adına İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üyeliğimiz var fakat orada da yeni adımların atılmasını bekliyoruz. KKTC'nin tanınma sürecinin başlamış olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Zorlu geçecek bir sürecin başladığının farkında olduklarını ve "hayal görmediklerini" söyleyen Ertuğruloğlu, "Bildiğiniz gibi Türk Devletleri Teşkilatı'nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ilk defa resmi adımız var ve bayrağımızla 'gözlemci üye' olmamız çok anlamlı ve önemli." ifadesini kullandı.

Ertuğruloğlu, ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sadece Azerbaycan'ın değil çeşitli devletlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma noktasına geleceğini öngörmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl ve bu yıl, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalarda, uluslararası camiaya, Genel Kurul gibi bir platformda açık açık bu çağrıyı yapması, KKTC'nin tanınmasını talep etmesi ve bizlerle ticari, ekonomik, siyasi ilişkiler kurulmasını gündeme getirmesi son derece anlamlı ve önemli."

"Pile-Yiğitler Yolu tamamlanacak”

Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler Yolu projesinin "insani bir proje" olduğunu ve çalışmaların tamamlanarak yolun açılacağını bildirdi.

Yol çalışmaları sırasında çıkan olaylara değinen Ertuğruloğlu, sorunu 1-2 ay öncesinden BM'nin Kıbrıs'taki misyon şefine izah ettiğini aktardı.

Kongre üyeleri ile görüştü

ABD ziyareti kapsamında temaslarını New York’un ardından başkent Washington’da sürdüren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD Kongresinde Kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, muhataplarına Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili bilgi veren Ertuğruloğlu, ABD yönetiminin Kıbrıs’taki taraflara eşit muamele etmesinin önemine dikkat çekti.