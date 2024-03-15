Çok üzüldü

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu Nikem Felicia Nmeregini tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 8 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen asayiş kontrolleri esasında zanlının Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde bir ekip tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 27 Mart 2022 tarihinden beri toplam 713 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlıyla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis, zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.