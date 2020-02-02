Davaları ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Thrones isimli eğlence mekânını kurşunladığı iddia edilen Salih Yiğit ile suç ortağı olduğu ileri sürülen Mehmet Topaloğulları hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Adli Şube'de görevli polis müfettiş muavini Halil Seven, zanlı Salih Yiğit’in, 11 Ocak tarihinde Thrones Club’ta yaşadığı tartışma sonucu tartaklandığını, bu nedenle Mehmet Topaloğulları’nı arayarak, Girne’de ki ikametgâhında bulunan silahını Gazimağusa’ya getirmesini sağladığını söyledi. Polis, silahı alan zanlının eğlence mekânının batıya bakan cephesine 4 el ateş ettiğini ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Seven, ciddi bir suç işleyen ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak olan zanlıların, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların methaldar oldukları suçun ciddi olduğuna ve Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacaklarına dikkat çekerek, davalarında hazır bulunmasını temin edebilmek amacı ile 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerine emir verdi.