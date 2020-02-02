Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da Thrones isimli eğlence mekânını kurşunladığı iddia edilen Salih Yiğit ile suç ortağı olduğu ileri sürülen Mehmet Topaloğulları hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Adli Şube'de görevli polis müfettiş muavini Halil Seven, zanlı Salih Yiğit’in, 11 Ocak tarihinde Thrones Club’ta yaşadığı tartışma sonucu tartaklandığını, bu nedenle Mehmet Topaloğulları’nı arayarak, Girne’de ki ikametgâhında bulunan silahını Gazimağusa’ya getirmesini sağladığını söyledi. Polis, silahı alan zanlının eğlence mekânının batıya bakan cephesine 4 el ateş ettiğini ifade etti.
Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Seven, ciddi bir suç işleyen ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak olan zanlıların, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.
Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların methaldar oldukları suçun ciddi olduğuna ve Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacaklarına dikkat çekerek, davalarında hazır bulunmasını temin edebilmek amacı ile 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerine emir verdi.
Davaları ileride
Thrones isimli eğlence mekânını kurşunlayan Salih Yiğit ile suç ortağı Mehmet Topaloğulları cezaevine gönderildi
Hüseyin ÇİÇEK
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YORUMLAR
- [ ] salih boyacinin ex gelini ozlem ozogmen mustafa boyacinin ex avradi - kktc nin adnan hocasi salih boyacinin buyuk kizi banka hortumcu foncusu hirsiz dolandirici kocanci muge boyaci denktaş kadinin ibnesidir simdi sorarsiniz kadinin ibnesi olurmu aha bu kadindir.
- [ ] muge boyaci denkras kadin in ibnesidir 10 numara 5 yildiz senin milletin karisiyla cocugla ne isin var ibne kari canin cektiyse seni doyuran erkek yoksa kiskandinsa dibin dustuyse soylersin dollerdik seni muge ganim ne oldu cok mu ateslendin muge boyaci denktas senin o atesini alicaz devletimizden caldigini sahislardan benden caldigini talan ettirdiginn senin o boklu gotunden cikaricaz
- [ ] karinin ibnesi muge boyaci denktas mis dp nin icinde zavalli kadinlari kizlari cocuklari kullaniyor korkutmayla tehtitle
- [ ] sicti cafer bez getir afet civik sicti tez getir afetin tokmakcisida serdar denktas efendi oyle demi laan gavat