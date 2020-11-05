Davaları ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik köyünde uyuşturucu madde ile yakalanan Salih Yorgancı ile Fikret Göl dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 31 Ekim 2020 tarihinde Salih Yorgancı ile Fikret Göl’ün bulunduğu TIR araçta yapılan aramada 4 gram uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı.

TIR’ı kullanan Salih Yorgancı ile araçta yolcu olarak bulunan Fikret Göl’ün tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların, 3 bin TL nakit teminat ödemesi ve birer kefilin, lehlerinde 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.