Davaları ileride görülecek 

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik köyünde hayvancılık yapan E.K.’nin mandırasına zorla el koymak istedikleri iddia edilen İbrahim Arpaz ve Cemal Köprülü dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılardan Köprülü’nün ses kaydına ulaşıldığı, konuşmasında E.K.’yi 40 milyon haraç vereceksin, mandırayı da devredeceksin, nasıl yaparsan yap” şeklinde tehdit ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 10 Ağustos 2024 ve 23 Eylül 2024 tarihlerinde iki kez yaşandığını belirtti. Polis, şikayetin 1 Ekim 2024’te yapıldığını, zanlıların aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 4 Ekim’de mahkemeye çıkarıldığını, bu süre içerisinde E.K.’nin cep telefonunda zanlı Köprülü’ye ait ses kaydı tespit edildiğini söyledi.

Polis, ses kaydında zanlının E.K.’ye 40 milyon haraç vereceksin, mandırayı da devredeceksin, nasıl yaparsan yap” şeklinde olduğunu belirtti.

Polis, seslerin karşılaştırması için E.K.’den ses örneği alındığını belirtti. Polis, ancak zanlıların ses kaydı vermediğini, polis yasasına göre ise suç işlediklerini belirtti.

Polis, zanlıların ateşli silah tasarruf ettiğine dair ise şahadet temin edilmediğini ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, İbrahim Arpaz’ın KKTC vatandaşı olduğunu, Cemal Köprülü’nün ülkede turist statüsünde bulunduklarını söyleyerek, teminat talep etti.

Mahkeme, Apraz’ın 35 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, Köprülü’nün ise 50 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 800’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.