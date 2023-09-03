Deport edilecekler

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin denetimlerde ülkede izinsiz kalan biri 2 kişi yakalandı

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen polis kontrollerinde ülkede kaçak yaşam süren Esvatini uyruklu Immanuel Dejene Galaye ile Mozambik vatandaşı Nuno Gomes Da Silva tespit edilerek, tutuklandı. İki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, Galaye’nin üzerinde içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü bulunduğu belirtildi.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis, 1 Eylül 2023 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin denetimlerde şüpheli görülen Nuno Gomes Da Silva ile Immanuel Dejene Galaye’nin Adli Şubeye götürüldüğünü söyledi. Polis memuru, zanlıların üzerinde arama yapıldığını, Galaye’nin tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü tespit ettiklerini ifade etti.
Polis memuru, her iki zanlının muhaceret kayıtlarının kontrol edildiğini, Nuno Gomes Da Silva’nın
30 Kasım 2022 tarihinden itibaren 275 gün, Immanuel Dejene Galaye’nin ise 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren 641 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüklerini belirlediklerini açıkladı.
Zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün süre talep etti.
Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.  

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