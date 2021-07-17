Euro kazanıyorlar

Suna ERDEN

Kenya ve Nijerya üzerinden KKTC’ye aktarılan büyük para miktarlarıyla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 4’e çıktı.

Nijerya uyruklu Okezie Oscar Ojonebechi ile taksici İbrahim Uçar’ın ardından Oğuzcan Özbek ve Osman Civan da gözaltına alındı. Dört zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, olaydaki suçları aktarıldı.

Ojonebechi’nin, para transferini organize ettiği, Uçar’ın hesap numarası bularak yardımda bulunduğu, diğer iki zanlının da komisyon karşılığında hesaplarını kullandırttığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 14 Temmuz 2021 tarihinde Okezie Oscar Ojonebechi’nin Lefkoşa'da yüklü miktarda bir para alışverişinde bulunacağına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Ojonebechi’nin Lefkoşa'da tespit edildiğini kaydeden polis, üzerinde yapılan aramada 219 bin 40 TL ve 12 bin 300 Euro para bulunduğunu ifade etti.

Polis, yapılan soruşturmada suçla bağlantılı taksicilik yapan İbrahim Uçar’ın da tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Ojonebechi’nin Uçar’dan banka hesap numarası bulmasını istediği, onun da Osman Civan’a

ait İş Bankası hesabını bulduğunu açıkladı.

Polis, Ojonebechi’nin Kenya’da kalan Marcus isimli arkadaşının Uçar’ın bulduğu Osman Civan’ın İş Bankası’ndaki hesabına 61 bin 750 Euro para gönderdiğini ifade etti.

Hesabına para gelen Civan’ın çekim yaptıktan sonra 7 bin 500 Euro komisyon alıp, geriye kalan

49 bin Euro’yu Uçar’a verdiğini kaydeden polis, onun da Ojonebechi’ye teslim ettiğini açıkladı.

Polis, Ojonebechi’nin bu paradan Uçar’a 4 bin Euro komisyon verdiğinin öğrenildiğini belirtti. Polis, Oğuzcan Özbek’in de bin Euro komisyon aldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlıların etki eğebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme Ojonebechi’nin 30 bin, Uçar’ın 15 bin, Özbek’in 10 bin ve Civan’ın 25 bin TL nakit teminat yatırmasına, tüm zanlılar için ikişer kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.