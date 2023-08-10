Gramı 700 lira

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’a bağlı Güneşköy’de düzenlenen operasyonda bir gram uyuşturucu maddeyle yakalanan N.T.(E-26) polise itiraflarda bulundu. N.T., ifadesinde uyuşturucu kendisine satan şahsın adını verdi. N.T.’ye bir gram hintkenevirini 700 TL’ye satan zanlı Mücahit Dilekçi (28)Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı dün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olguları aktaran polis, uyuşturucu madde tasarrufu suçundan yakalanan N.T.’nin gönüllü ifadesinde bir gram hintkenevirini 700 TL karlılığında Dilekçi’den aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, ayrıca zanlının cep telefonunun inceleneceğini söyledi. Polis, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.