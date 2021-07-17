Her operasyon 3 bin 500 lira

Suna ERDEN

Lefkoşa’da iki tüp bebek merkezine para karşılığında yumurtalarını sattıkları tespit edilen Berivan Şirin, Berna Öztürk ile sağlık merkezlerinin direktörleri Dr. Firdevs Uğuz Tip ve Dr. Mehmet Emin Kaptan dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada yumurta donörü skandalıyla ilgili detaylar aktarılırken, Berivan Şirin'in Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’nde 3 farklı isimde kaydının olduğu açıklandı.

KKTC yasalarında 20 yaşından küçük, 35 yaşından büyük kadınların donör olamayacağı belirtilirken, ayrıca para karşılığında değil sadece bağış yoluyla sperm veya yumurta verilebiliyor. Bunun aksine davrananlar 10 yıla kadar hapis öngören bir suç işlemiş oluyor.

Yumurtalarını veren kadınların operasyon başına 3 bin ila 3 bin 500 lira arasında değişen paralar aldıkları bilgisi elde edilirken, bir kadın birden çok yumurta verebiliyor.

Soruşturma 8 Temmuz’da başladı

Berivan Şirin ile Berna Öztürk’ün yumurtalarını sattıklarını itiraf etmesiyle başlayan soruşturma geniş çaplı devam ederken, dünkü duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Dr. Firdevs Uğuz Tip’in Miracle Tüp Bebek Merkezi’nin uzman doktoru, zanlı Dr. Mehmet Emin Kaptan’ın Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’nin direktörü olduğunu söyledi. Polis, Berivan Şirin ve Berna Öztürk’ün ise yumurtalarını para karşılığı satan şahıslar olduğunu ifade etti. Polis, Berivan Şirin'in 8 Temmuz'da verdiği ifade üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan araştırmalar sonucu Berivan Şirin ve Berna Öztürk'ün 2020 yılı Kasım ve Aralık ayları içerisinde her iki hastanede de yumurtalarını para karşılığında sattıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 9 Temmuz’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koordinasyon Merkezi’yle görüştüklerini ve her iki tüp bebek merkezinin de konuyla ilgili bilgi vermediğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, 13 Temmuz’da Berivan Şirin'in Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’nde 3 farklı isimde kaydının olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Çok yönlü yürütülüyor

Her iki hastaneye de önceki gün operasyon gerçekleştirilerek bilgisayar ve dosyalara el konulduğunu, direktörlerin tutuklandığını açıklayan polis memuru, yasada belirtildiği üzere, maddi menfaat elde etmek için üreme hücresi satılamayacağını, ayrıca yasal şekilde üreme hücresi bağışı yapacak donörlerin 20 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olamayacaklarını da vurguladı.

Polis, zanlılar Berivan Şirin ve Berna Öztürk'ün itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Polis, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü, işlenen suçun 10 yıla kadar hapislik öngören ağır suç kapsamında olduğunu söyledi. Polis, ayrıca zanlı sayısının artabileceğinin altını çizdi.

Zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılıklarının yüksek olduğuna dikkat çeken polis memuru, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları tutukluluk talebine itiraz etmezken, mahkeme talep edilen tutukluluk süresini onayladı.

Bu arada zanlı Dr. Firdevs Uğuz Tip, mahkemede kısa süreli fenalık geçirdi.