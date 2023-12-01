‘İftira kurbanı’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aşık olduğu kadının evinin anahtarlarını çoğaltaran yatak odasına görüntü ve ses kaydı yapan düzenek kurmakla suçlanan Mehmet Tilki’nin, kadın ile ev arkadaşının çok sayıda video görüntüsünü temin ettiği ileri sürüldü. Zanlı, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde, duygusal ilgi duyduğu kadının ev anahtarlarını, onun isteği doğrultusunda çoğalttığını ve konu anahtarlardan bir tanesini izinsiz tasarrufuna aldığını söyledi. Zanlının, Ağustos ile Kasım ayları arasında, kadının yatak odasına, dolabın üst kısmına görüntü ve ses kaydı yapan düzenek kurduğunu aktaran polis, ona ve ev arkadaşına ait pek çok görüntü temin ettiğini açıkladı. İçerisinde birçok video klasörünün bulunduğu USB cihazının emare alındığını bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını ifade etti ve mahkemeden süre talep etti.

Şikayetçinin 500 bin TL istediği iddia edildi

Zanlı avukatı Melih İlktuğ, kadının müvekkilinden 500 bin TL para istediğini, müvekkilinin vermemesi üzerine iftira attığını savundu. İlktuğ ayrıca konu düzeneği, müştekinin isteği doğrultusunda müvekkilinin kurduğunu iddia etti. Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.