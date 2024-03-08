İhraç edilecek

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Çağrı Can Hökelek, Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlı mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 10 gün süreyle cezaevine gönderildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, 5 Mart 2024 tarihinde saat 14.00 sıralarında Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde devriyede bulunan bir ekip tarafından yapılan muhaceret kontrolünde Çağrı Can Hökelek'in 22 Ağustos 2022 tarihinden itibaren toplam 560 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıyla ilgili Muhaceret Şubesinden gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.