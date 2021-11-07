İkisi de tehlikeli

Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Kokain ve Hintkeneviri Tasarrufu” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Niyazi Alihan Çağansoy mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı.



Toz 5 Kasım 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Gönyeli’de sakin zanlı Niyazi Alihan Çağansoy’un ikametgâhında mahkeme emri ile arama yapıldığını söyledi. Polis, aramada, adı edilenin tasarrufunda yaklaşık 2,5 gram ağırlığında Kokain ve yaklaşık 4 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, ifadenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.