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Mavideniz aranıyor, eski davaları yeniden açılıyor

Ülkede adı bir çok suça karışan ve son olarak geçtiğimiz haftasonu Yeşilırmak'ta Dillirga restoran'da Erdoğan Akkılıç ve Uğur Kan'ı darp eden Mavideniz'in Güney Kıbrıs'a kaçtığı iddia ediliyor.

Mavideniz aranıyor, eski davaları yeniden açılıyor
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Ülkede adı bir çok suça karışan ve son olarak geçtiğimiz haftasonu Yeşilırmak'ta Dillirga restoran'da Erdoğan Akkılıç ve Uğur Kan'ı darp eden Mavideniz'in Güney Kıbrıs'a kaçtığı iddia ediliyor.

Polis tarafından arananlar listesinde olan ve yakın çevresine yakında teslim olacağanı söyleyen İsmail Mavideniz yakında yüksek mahkemede görülen davasına da çıkacağı öğrenildi. 2020 yılında Gazimağusa'da Yasin Sarıkoç'u silahla ağır yaralayan Mavideniz'in yakalandığında eski davalarından da yargılanması bekleniyor.Bugüne kadar siyasilerden destek gören Mavideniz'in işlediği suçlara artık tahammül kalmadığı  vurgulanırken hak ettiği cezaları alması bekleniyor. 

KAYNAK: HALKIN SESİ GAZETESİ 

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025, 10:20
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