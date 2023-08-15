Mavideniz’in yakınları ‘adalet’ istedi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, Long Beach bölgesinde bir eğlence mekanının önünde, Hüseyin Mavideniz’i darp ederek öldürmekle suçlanan Mehmet Yazıcı ve Doğu Ömer Alçıner, geniş güvenlik önlemleri altında dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme önünde toplanan Mavideniz’in yakınları, yaşananları protesto ederek adalet istedi.

Cinayet olayının iki önemli ismi Mehmet Yazıcı ile Doğu Ömer Alçıner’in tutukluluk süreleri 8’er gün uzatılırken, cinayetle bağlantılı ciddi darp ve vahim zarar suçlamasıyla tutuklanan Hasan Yazıcı ve Cüneyt Gökkaya bir ayı geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Yumruk ve tekme vurdular

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettiş muavini Gürkan Kemaneci, 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 03.20’de, İskele’de, Breeze Disco Club isimli işletmede, maktul Hüseyin Mavideniz’in huzursuzluk yaptığı gerekçesi ile işletme dışına çıkarıldığını söyledi. Polis, işletme önünde devam eden tartışmada, Mehmet Yazıcı’nın, Mavizdeniz’e sağ eliyle şiddetli şekilde yumruk atarak, yere düşüp kafasını beton zemine çarpmasına neden olduğunu belirtti. Polis, Doğu Ömer Alçıner’in ise Mavizdeniz’in kafasına, yerde yatır vaziyette bulunduğu sırada, ayağının topuk kısmı ile 3 başına vurduğunu anımsattı.

Zanlının, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve burada yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini belirten polis, Mehmet Yazıcı’nın ifade vererek suçunu kabul ettiğini anımsattı. Polis, maktüle yapılan otopside ölüm nedeninin darbeye bağlı beyin kanaması olduğunun belirlendiğini ifade etti.

15 tanığa ulaşıldı

Polis, işletmenin güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak, olay gecesi barda bulunan 15 kişinin kimliklerini tespit ettiklerini ve ifadelerine başvurduklarını açıkladı. Alınan ifadelerde yeni tanıkların ortaya çıktığını belirten polis, bu şahısların da ifadelerine başvurulacağını bildirdi. Polis, olayın soruşturmasının sürdüğünü belirterek, meselenin de ciddiyetine vurgu yaptı ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

2 kişi cezaevine gönderildi

Mesele ile ilgili olarak, işletme içeride başlayan kavgaya karışan ve vahim zarar ile ciddi darp ile suçlanan Hasan Yazıcı ve Cüneyt Gökkaya da dün teminat maksatlı çıkarıldığı mahkeme tarafından bir ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

“Ülkemde oğlumu öldürdüler”

Bu arada İskele Kaza Mahkemesi avlusunda toplanan Hüseyin Mavideniz’in yakınları, mahkeme avlusunda adalet istedi.

Yakınları, “O barda her hafta kavga nedeniyle mutlaka birinin bir yeri kırılıyordu, neden bu güne kadar hiç bir işlem yapılmadı. İşletme sahibinin ayrıcalığı nedir, biz adalet istiyoruz, katillere en ağır ceza verilsin, adalet yerini bulsun” diyerek tepkisini dile getirdi. Hüseyin Mavideniz'i 13 yaşından itibaren İngiltere'de büyüten dayısı ise "Hüseyin Mavideniz, çok büyük iş adamı olacaktı. Geçen hafta büyük bir iş yerinin sahibi olmuştu. Tek umudu çocukları için Kıbrıs'tan ev almaktı. Babasının acil durumunu öğrendiği için Kıbrıs'a gelmişti. Ülkemde oğlumu öldürdüler" dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023, 09:44