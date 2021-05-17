Metrekaresi 26 bin lira

Türkiye’de konutta ortalama metrekare değeri en yüksek ölçülen ilçe 25 bin 984 lirayla Beşiktaş olurken, Beşiktaş'ı, 19 bin 134 lirayla Sarıyer, 16 bin 941 lirayla Bozcaada ve 15 bin 481 lirayla Bakırköy izliyor. Türkiye'nin en değerli ilk 10 ilçesi arasında İstanbul'dan 7, Muğla, İzmir ve Çanakkale'den birer ilçe bulunuyor. İzmir'de başı 15 bin 445 liralık metrekare değeriyle Çeşme çekerken, Çeşme'yi, 9 bin 765 lirayla Urla ve 9 bin 530 lirayla Narlıdere takip ediyor…

Konutta Türkiye'nin en değerli ilçesi, 25 bin 984 lira ortalama metrekare rakamına ulaşan Beşiktaş oldu.

Emlak bilgi bankası Tapusor.com tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin en yüksek fiyatlı konutlarının bulunduğu ilçeleri baz alan araştırmaya göre, Beşiktaş zirvede yer aldı.



Ortalama konut metrekare değeri yaklaşık 25 bin 984 liraya ulaşan Beşiktaş'ı, 19 bin 134 lirayla Sarıyer, 16 bin 941 lirayla Bozcaada ve 15 bin 481 lirayla Bakırköy takip ediyor.İzmir Çeşme 15 bin 445 liralık ortalama konut metrekare değeriyle 5'inci olurken, Muğla Bodrum 14 bin 825 lirayla 6'ncı, Beykoz 14 bin 546 lirayla 7'nci, Adalar 14 bin 273 lirayla 8'inci, Kadıköy 13 bin 352 lirayla 9'uncu, Şişli 12 bin 51 lirayla 10'uncu sırada yer alıyor.Türkiye'nin en değerli ilk 10 ilçesi arasında İstanbul'da 7, Muğla, İzmir ve Çanakkale'den birer ilçe bulunuyor.İlk 50 ilçe sıralamasına ise yine İstanbul damga vuruyor. İstanbul'dan 21, İzmir'den 11, Muğla'dan 8, Antalya'dan 7, Çanakkale, Sakarya ve Aydın'dan birer ilçe listede yer alıyor.