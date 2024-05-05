‘Pamir’ yakaladı

Ercan Havalimanı'nda Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller esnasında detektör köpek Pamir’in tepki vermesi üzerine valizlerinde uyuşturucu bulunan Uğur Kutlu Çebi ile Cem Koçak tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Çebi’nin valizinde bir gram hintkeneviri, Koçak’ın valizinde ise 3 tür uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 17.30’da Ercan Havalimanı'nda gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin kontrol esnasında detektör köpek Pamir’in her iki zanlıya tepki verdiğini söyledi.

Polis, zanlıların üstünde ve valizlerinde arama yapıldığını belirtti.

Polis, Uğur Kutlu Çebi’nin valizinde yapılan aramada telefon kulaklığı kutusu içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve bir ifade verdiğini belirtti.

Kenevir reçinesi de bulundu

Polis, Cem Koçak’ın valizinde yapılan aramada ise sigara paketinde içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olan bir adet sarma sigara, bir gram ağırlığında reçine halde hintkeneviri, bir gram ağırlığında kokain bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, emare olarak alınan maddelerin tahlile gönderileceğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

