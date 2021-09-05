Polisten kaçamadı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, Taşkent ile Haspolat arasında önceki gün düzenlenen operasyon sonucu 26 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek, Salih Yorgancı ile Altu Güvenateş isimli iki kişi tutuklandı. Polis tarafından dün mahkemeye çıkarılan zanlılardan Salih Yorgancı’nın polisi görünce kaçmaya çalıştığı ve cebindeki uyuşturucu maddeyi yere attığı belirtildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Kaan Kurtbir, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne gelen bilgi üzerine 3 Eylül 2021 tarihinde, saat 16.50’de, Taşkent- Haspolat yolu üzerinde operasyon düzenlendiğini belirterek, operasyon sonucunda NN 191 plakalı aracın tespit edildiğini kaydetti.

Araçta sürücü olarak bulunan zanlı Salih Yorgancı’nın, polisi gördüğü sırada kaçmaya çalışarak ön cebindeki Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi attığını dile getiren Kurtbir, yaklaşık 26 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddenin ve araçta bulunan 1 adet üzerinde kalıntı olduğu düşünülen siyah renk hassas tartının emare olarak alındığını ve araçta yolcu olarak bulunan Altu Güvenateş’in de tutuklandığını ifade etti.

Telegram ile alışveriş

Kurtbir, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Salih Yorgancı’nın söz konusu maddeleri Telegram isimli cep telefonu uygulaması üzerinden iletişime geçip, Lapta’da ikamet eden birisinden aldığının belirlendiğini aktardı. Polis, Yorgancı’nın suçlarını itiraf edici nitelikte ifade verdiğini, Altu Güvenateş’in ise herhangi bir ifade vermediğini anlattı.

Yorgancı’nın ifadesi araştırılacak

Polis memuru Kağan Kurtbir, zanlı Yorgancı’nın verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, aranmakta olan bir şahsın olduğunu, soruşturulması gereken başka şahısların da bulunduğunu ve cep telefonunun Data İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini söyleyerek serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki etmelerinin mümkün olduğunu belirtip 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

