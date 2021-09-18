Saadi tutuklu kalacak

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ekiplerinin Gazimağusa’da düzenlediği operasyonda LSD türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Sepehr Tahani Saadi hakkındaki tutukluluk süresi uzatılırken, Marouf Watfi’nin suçla bağlantısı olmadığı tespit edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 9 Eylül 2021 tarihinde tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu öğrenilen zanlı Sepehr Tahani Saadi’nin aynı gün Gazimağusa’da Marouf Watfi ile birlikte yürüdüğü esnada tespit edilerek düzenlenen operasyonla alıkonulduklarını anımsattı.

Yapılan aramada zanlı Saadi’nin giydiği şortun cebindeki cüzdanında zulalanmış 41 adet LSD türü, içerisinde uyuşturucu madde olan kağıtların bulunup emare alındığını aktaran Gökova, zanlıların suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlı Saadi’nin itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini belirten Gökova, söz konusu uyuşturucu maddeleri ismini ve soy ismini belirttiği bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlıların 10 Eylül tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 3 günlük tutukluluk süresi,

13 Eylül 2021’de 4 gün tutukluluk süresi temin edildiğini belirten Gökova, bu süre içerisinde emare alınan maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini söyledi.

Gökova, söz konusu uyuşturucu maddelerin 30 adetinde yapılan incelemede içeriğinde Amfetamin türü uyuşturucu madde tespit edildiğini, 11 adeti üzerindeki analiz çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

Zanlı Saadi’nin itirafı ışığında temin edilen emare cep telefonu ile ilgili incelemelerin devam ettiğini belirten Gökova, suçla bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişinin ise hala arandığını ifade etti.

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Gökova, zanlı Saadi’nin tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme, yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeni ile zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.