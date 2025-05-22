Şikayet geri çekildi

Değirmenlik’te misafir olarak bulunduğu evden 310 bin liraya tekabül eden 4 bin Euro, 2 bin 600 Sterlin ve 7 bin TL çaldığı tespit edilen Yusuf Ulgar (25) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının zararı karşıladığı, şikayetin geri çekildiği belirtildi. Zanlı teminatla serbest kalırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis; 15 Mayıs 2025 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Değirmenlik'te bir arkadaşının evinde misafir olarak bulunan Yusuf Ulgar’ın yatak odası içerisindeki dolap üzerinde bulunan ev sahibi M.E’ye ait 4 bin Euro, 2 bin 600 Sterlin ve 7 bin TL nakit paraları çaldığını aktardı.

Polis; zanlının yapılan şikayet üzerine Değirmenlik'te tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis memuru; zanlının ifadesinde paraları Girne'de arkadaşı olan bir şahsın ikametgahında bıraktığını itiraf etmesi ettiğini ve söz konusu adrese gidildiğini açıkladı. Polis; çalınan paralardan 400 Sterlin ve bin 500 Euro’luk kısmının bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının zararı karşıladığını, şikayetin geri çekildiğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yargılanıncaya değin yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 45 bin TL nakit teminat yatırması; bir kefilin 400 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.