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Şikayet üzerine tutuklandı

Girne’de bir emlak şirketi çalışanı sattığı iki konutun peşinatı olan 30 bin 370 Sterlini çalmakla suçlanıyor

Şikayet üzerine tutuklandı
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Girne’de faaliyet gösteren Azure Estates Emlak şirketinde çalışan Gürkan Aslan, 
sattığı iki konutun parasını şirkete teslim etmeyerek, çaldığı iddiasıyla tutuklandı. Hakkında müstahdem tarafından sirkat suçundan soruşturma başlatılan zanlı, dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındı.
Polisten verilen bilgiye göre; zanlı 3-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında çalıştığı şirketin satılığa çıkardığı Bahçeli bölgesindeki iki konutun satışını yaparak, ilk etapta 30 bin 370 Sterlin ön peşinat aldı. Zanlının aldığı parayı şirkete vermeyerek, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı belirlendi.
Zanlı tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.  

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