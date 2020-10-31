Sınır ihlal edildi

Suna ERDEN

Akdoğan’a bağlı İncirli köyünde uyuşturucu, gümrüksüz mal getirme ve insan kaçakçılığı suçlarının sıklıkla işlendiği yerde sınırı ihlal ederken yakalanan Salih Yorgancı, Cengiz Avcı ve Ali Yenier dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yapılan soruşturmada zanlıların askeri yasa bölgeyi ihlal etme suçundan başka bir olaya karışmadıkları tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 27 Ekim 2020 tarihinde İncirli’de Ahna diye bilinen köyde, saat 13.00 sıralarında askeri yetkililerin siyah bir araç içinde, üç şahsın Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, olay mahalline gidildiğini; Salih Yorgancı’nın, Cengiz Avcı ve Ali Yenier ile birlikte askeri yasak bölgeyi ihlal ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini zanlı Ali Yenier’in araçtan inip, uzaklaştığını ve bir süre sonra dönünce tutuklandığını anlattı.

Polis; uyuşturucu, insan kaçakçılığı suçlarının işlendiği bölgede sınırı ihlal ederken yakalanan zanlıların başka bir olaya karışmadıklarını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Salih Yorgancı ve Cengiz Avcı’nin 3’er bin, benzer sabıkası olan Ali Yenier’in ise 4 bin TL nakit teminat yatırmasına, her zanlı için 2’şer kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.