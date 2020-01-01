Sıra yargıda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir yurt odasında meydana gelen tecavüz olayı ile ilgili tutuklanan Mahmud Elfeehi ile Muath Owdetallah hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis çavuşu Eren Erdelhan, 25 Aralık 2019 tarihinde, zanlılar Mahmud Elfeehi ile Muath Owdetallah’ın, hintkeneviri alarak müşteki kızın odasına gittiklerini söyledi.

Polis, müşteki ve zanlıların birlikte uyuşturucu kullandıklarını, ardından Mahmjud Elfeehi’nin kıza zorla cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Erdelhan, zanlı Mahmud Elfeehi’nin Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini, Owdetallah’ın ise mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Teminatla serbest

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlı Mahmud Elfeehi’nin 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine, diğer zanlının ise 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.

