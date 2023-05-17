Şok baskın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, bir apartmana düzenlediği operasyonda 20 gram hintkeneviri ile 11 adet yeşil reçeteye tabii hap ele geçirdi. Operasyonda Uğur Tuna Küçüktuna isimli 28 yaşındaki genç tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, 2 gün süre talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 15 Mayıs 2023 tarihinde Uğur Tuna Küçüktuna’nın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin zanlının Gazimağusa’daki evine önceki gün saat 11.00 sıralarında baskın yaptığını açıkladı. Polis memuru Çelik, zanlının kalmakta olduğu apartmanın içerisinde merdiven basamaklarında tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlının gözaltına alındığını, sırt çantasında yapılan aramada 20 gram hintkeneviri ile 11 adet yeşil reçeteye tabii hap bulduklarını açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucunun analize gönderildiğini kaydeden polis, yeşil reçeteye tabii hapları nasıl temin ettiğine dair de araştırma yapılacağını açıkladı. Polis memuru Erkan Çelik, alınacak ifadeler, beklenen analiz sonuçları olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, hakkında “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, İlaç ve Ezcacılık Yasasına aykırı hareket” suçlarından soruşturma başlatılan zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.