Son anda kurtuldu

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta son günlerde yaşlı ve emekli kişilerin dolandırılması olayına bir yenisi daha eklendi. Girne’de sakin 70 yaşındaki bir kadını kandıran ve FETÖ terör örgütüyle korkutan dört kişilik çete polisin takibi sonucu yakalandı.

Elde edilen bilgilere göre; 70 yaşındaki kadını ev telefonundan arayan erkek bir şahıs, kendisini savcı olarak tanıttı.

Söz konusu şahıs, kadına FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını, bankadaki parasının tehlikede olduğunu söyledi. Sözde savcı, kadına bankadaki parayı çekip devlet güvencesine yani kendilerine vermesini istedi.

Bankadaki parasını çekip sözde savcının verdiği adrese giden 70 yaşındaki kadın son anda uyandı. Dolandırıldığını anlayan kadın, parayı teslim etmeyip durumu polise bildirdi.

Kadının ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis, Seda Altundağ, Sema Türkan, Aziz Altundağ, Sinan Emre Altundağ’ı yakaladı. Dört zanlı dün akşamüzeri Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Şebeke yakalandı

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 24 Aralık 2021 tarihinde, 70 yaşındaki kadını Türkiye hattı üzerinden ev telefonundan arayan erkek bir şahsın, kendisini savcı olarak tanıttığını söyledi.

Polis, kendisini savcı olarak tanıtan şahsın, kadına bankada bulunan parasının FETÖ tarafından kullanıldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, söz konusu şahsın parasını çekip devlet güvencesine vermesi yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti. Polis, 70 yaşındaki kadının korkup ilgili bankaya giderek hesapta bulunan parasını çektiğini açıkladı.

Polis, kadının telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahsın belirttiği adreste kendisini bekleyen kişiye parayı teslim etmek üzere gittiğini ve son anda dolandırılmak üzere olduğunu anladığını açıkladı.

Polis memuru, kadının parayı teslim etmeyip olayı kendilerine bildirdiğini ifade etti. Polis, kadının ifadesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Seda Altundağ, Sema Türkan, Aziz Altundağ, Sinan Emre Altundağ’ın dün öğleden sonra tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.