Suç ortağı aranıyor

Lefkoşa’da yaya olarak yürürken şüphe üzerine çantasında yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Abdulrahman Al Shehari hakkındaki soruşturma sürüyor.

Sırt çantasında 372 adet uyuşturucu içerikli hap ile satışa hazır bir şekilde paketlenmiş 3 gram hintkeneviri bulunan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yemen Uyruklu, Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi olan zanlının bir suç ortağı olduğu, söz konusu kişinin arandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’da 24 Ocak 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, şüpheli vaziyette görülen Abdulrahman Al Shehari’nin üzerinde yapılan aramada sırt çantasında 6 ayrı paket şeklinde 3 gram hintkeneviri ile 372 adet değişik marka ve içeriklerde yeşil reçete ile alınabilen hap bulunduğunu söyledi.

Uyuşturucu paraları da bulundu

Polis, zanlının tasarrufunda ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 220 Euro, 150 Dolar ve 120 TL nakit para bulunarak emare alındığını da belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile hapların analiz sonuçlarının beklendiğini, ayrıca mesele ile bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını belirterek, 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.