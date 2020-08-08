Tecavüzüne uğradı, fuhuşa sürüklendi

Hüseyin ÇİÇEK

Hamileliğini yasa dışı sonlandırdığı gerekçesiyle yargılanan konsomatris Nancy Nwita (24) hakkındaki karar duruşmasında ilginç iddialar ortaya atıldı.

Nancy’nin ülkesi olan Kenya’da amcasının tecavüzüne uğradığı, ailesine bakabilmek için çalışmak amacıyla KKTC’ye geldiği, garsonluk yapacağı vaadiyle getirtilen genç kadının fuhuşa zorlandığı ve bu süreçte şiddet gördüğü iddia edildi.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 45 gün hapse mahkum edilirken, mahkeme başkanı Fatma Şenol, Nancy’nin yaşadığı olayların gece kulübü gerçeğini gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Amcasının tecavüzüne uğradı

Nancy Nwita’nın avukatı Ramadan Sanıvar, sanığın trajik hayat hikâyesini aktarırken, zorla fuhuşa sürüklendiğini öne sürdü.

Savunmanın iddialarına göre; Kenyalı Nancy Nwita 2019 yılında babasını kaybetti. Bu ölüme dayanamayan annesi rahatsızlandı ve tedavi için hastaneye yatırıldı. Sanık ile kız kardeşine amcası bakmaya başladı. Nancy, bir süre sonra amcasının tecavüzüne uğradı ve hamile kaldı.

Nancy, amcasını polise şikâyet ederek, tutuklanmasını sağladı ve annesi ile kardeşine bakabilmek için iş aramaya başladı. Sanık iş ararken, internette KKTC’den biriyle tanışıp, bağlantıya geçti.

Sanık söz konusu şahsa durumunu anlatıp, iş aradığını söyledi.

Garsonluk yapmaya geldi, fuhuşa zorlandı

Söz konusu şahıs ise bir eğlence mekânında garsonluk yapacağı vaadiyle Nancy Nwita’nın KKTC’ye gelmesini sağladı. Ancak Nancy Nwita’ya önce konsomatrislik, sonra zorla fuhuş yaptırıldı.

Nancy, bu süre zarfında defalarca ülkesine dönmek istedi ancak gece kulübü kendisine “17 bin 500 TL çalışma izni masraflarının borcu var. Ödemeden hiçbir yere gidemezsin” diyerek zorla fuhuş yaptırmaya devam etti. Sanık çalıştığı gece kulübünde defalarca darp edildi.

Kaçmaya çalışınca polise ihbar ettiler

Sanık bir süre sonra hamile olduğunu anladı. Durumu patronlarına söyledi ve gece kulübü yöneticileri ile özel bir kliniğe gitti. Hamileliğin 20. haftada olması nedeniyle kürtaj yapılamayacağı ancak eğer yapılacaksa 20 bin TL alacaklarını söylediler. Bunun üzerine gece kulübü patronları Nancy’e kendi başının çaresine bakmasını söyledi.

Nancy, Epie Eleh Belinha’nın yardımı ile hamileliğini sonlandırmak için bin 50 TL değerinde hapları alan Nancy, hapları içince fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Taburcu olunca da gece kulübü yetkililerinden kaçmaya çalıştı. Bu kaçma teşebbüsü sonucunda gece kulübü yetkilileri polisi arayarak sanığın işlediği suçu ihbar etti.

Asıl sanık onlar

Sanığın trajik hikâyesini aktaran Sanıvar, gece kulüplerinin ülkemizde bir insanlık ayıbı olduğunu ve kadınların zorla fuhuşa sürüklendiğini iddia etti. Sanıvar, sanık kürsüsünde olması gerekenlerin, aslında gece kulübü işletmecileri olması gerektiğini savundu.

Sanıvar, müvekkiline mülayim bir ceza, gece kulübü işletmecileri hakkında ise soruşturma açılmasını talep etti.

Fatma Şenol: Gerçekler gözler önüne serildi

Mahkeme Başkanı Fatma Şenol, sanık Nancy Nwita’yı yaşadığı tüm zorlukları da göz önünde bulundurarak, işlediği suçtan dolayı 45 gün hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

Davanın, ülkedeki gece kulübü gerçeğini gözler önüne serdiğini kaydeden Şenol, sanığın çalışmış olduğu gece kulübü işletmecisi ve yöneticileri hakkında polisin derhal soruşturma başlatmasına ve ilgili soruşturmanın sonucunun en geç 14 gün içerisinde yine Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyetine sunulmasına emir verdi.

Epie Eleh Belinga da 45 gün ceza aldı

Dava ile ilgili olarak, sanığa hamileliği sonlandıran hapları veren Epie Eleh Belinga da alt mahkemede yargılanarak 45 gün hapse mahkum edildi.