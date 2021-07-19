Üçü doktor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da iki özel hastanede yasa dışı yumurta bağışı meselesiyle ilgili zanlı sayısı 6’a yükseldi. İlk etapta tutuklanan donörler Berivan Şirin ile Berna Öztürk ve Dr. Firdevs Uğuz Tip ve Dr. Mehmet Emin Kaptan’ın ardından Laboratuvar teknisyeni Mehtap Gözütok ve Kadın Doğum Uzmanı Dr. Vedat Uğurel de gözaltına alındı. Gözütok’un Berivan Şirin ve Berna Öztürk’ün yumurtalarını satmasına aracılık ettiği belirtildi.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Vedat Uğurel’in ise Lefkoşa Tüp Bebek Merkezinde zanlı Berivan Şirin’in operasyonla yumurtalarını alan doktor olduğu açıklandı.

Yasa dışı yumurta bağışı operasyonunda gözaltına alınan Gözütok ile Uğurel dün mahkemeye çıkarıldı.

Berivan Şirin ile Berna Öztürk’ün yumurtalarını sattıklarını itiraf etmesiyle başlayan soruşturma geniş çaplı devam ederken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Dr. Firdevs Uğuz Tip’in Miracle Tüp Bebek Merkezi’nin uzman doktoru, zanlı Dr. Mehmet Emin Kaptan’ın Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’nin direktörü olduğunu söyledi. Polis, Berivan Şirin ve Berna Öztürk’ün ise yumurtalarını para karşılığı satan şahıslar olduğunu ifade etti. Polis, Berivan Şirin'in 8 Temmuz'da verdiği ifade üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan araştırmalar sonucu Berivan Şirin ve Berna Öztürk'ün 2020 yılı Kasım ve Aralık ayları içerisinde her iki hastanede de yumurtalarını para karşılığında sattıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 9 Temmuz’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koordinasyon Merkezi’yle görüştüklerini ve her iki tüp bebek merkezinin de konuyla ilgili bilgi vermediğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, 13 Temmuz’da Berivan Şirin'in Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’nde 3 farklı isimde kaydının olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Her iki hastaneye de operasyon gerçekleştirilerek bilgisayar ve dosyalara el konulduğunu, direktörlerin tutuklandığını açıklayan polis memuru, yasada belirtildiği üzere, maddi menfaat elde etmek için üreme hücresi satılamayacağını, ayrıca yasal şekilde üreme hücresi bağışı yapacak donörlerin 20 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olamayacaklarını da vurguladı.

Polis, zanlılar Berivan Şirin ve Berna Öztürk'ün itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Gözütok aracılık yaptı

Polis memuru, zanlılar Berivan Şirin ve Berna Öztürk’ün yumurtalarını satmasına aracılık eden kişinin Mehtap Gözütok’un olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Polis, Mehtap Gözütok’un ikametgâhında tespit edilerek mahkeme emri ile tutuklandığını, ilk etapta gönüllü ifade vermediğini ancak zanlılar Şirin ve Öztürk’ün ifadelerinin kendisine gösterilmesi üzerine bir gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, Lefkoşa Tüp Bebek Merkezinde zanlı Berivan Şirin’in operasyonla yumurtalarını alan doktorun Vedat Uğurel olduğunun tespit edilmesi üzerine mahkeme emri ile ikametgâhına gidildiğini ve tespit edilerek tutuklandığını ancak 203 promil alkol tesiri altında olması üzerine ifadesinin alınmadığını açıkladı. Polis, zanlının ayılması için beklendiğini mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü, işlenen suçun 10 yıla kadar hapislik öngören ağır suç kapsamında olduğunu ayrıca zanlı sayısının artmakta olduğunun altını çizdi.

Polis memuru, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılıklarının yüksek olduğuna dikkat çekerek, bir gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.