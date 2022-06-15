‘Yaptım” dedi

Lefkoşa’da müşteri olarak gittiği şoför okulunda sekreter olarak çalışan bir kadının etek altı görüntülerini çekmekle suçlanan Senan Özkarapınar (25) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde suçunu kabul eden zanlı, ‘özel hayatının gizliliğini ihlal etmek’ suçundan yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 10 Haziran 2022 tarihinde Ortaköy’de faaliyet gösteren bir şoför okuluna gittiğini, sekreter olarak çalışan bir kadının cep telefonuyla etek altı görüntülerini çektiğini söyledi.

Zanlının aynı gün fark edildiğini ve şikâyet üzerine tutuklandığını söyleyen polis, cep telefonuna el koyulduğunu açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022, 11:09