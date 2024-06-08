Yazık oldu

Mersinlik -Tatlısu bölgesindeki önceki gün öğleden sonra çıkan yangının, elektrik tellerinin aşırı sıcaktan dolayı sarkıp birbirine sürtmesi sonucu oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması nedeniyle çıktığı tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; Mersinlik – Tatlısu bölgesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın sonucu yaklaşık on hektarlık arazi içerisindeki çam, servi, yabani zeytin ve harnup ağaçları ve maki bitki örtüsü yandı.

Yürütülen soruşturmada yangının, elektrik tellerinin aşırı sıcaktan dolayı sarkıp birbirine sürtmesi nedeni ile oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde meydana geldiği tespit edildi.

Bakan Çavuş’tan duyarlılık çağrısı

Bu arada KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, orman yangınlarına karşı halka duyarlılık çağrısı yaptı. Bakan Çavuş, özellikle sigara izmariti atılmamasını ve en ufak bir duman görüldüğünde itfaiye ve orman yangın ihbar hatlarının aranmasını istedi.

Çavuş, Tatlısu-Mersinlik arasındaki yangının erken müdahaleyle ve özellikle helikopterle erken müdahale sayesinde kontrol altına alındığını vurguladı.

Yangın müdahale yollarının yüzde 90’ını açtık

Yangının çetin ve sarp bir bölgede başladığını ifade eden Çavuş, “Mersinlik bölgesindeki yangın müdahale yollarının yüzde 100’ünü, ülke genelinde ise yüzde 90’ını açmış durumdayız” dedi. Bakan Çavuş, yangın müdahale ekipleri ve iş araçlarının, açılan yol sayesinde yangına hızlı bir şekilde müdahale edebildiğini belirtti.

GKK anında müdahale etti

Öte yandan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) yangınla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre; GKK helikopteri içinde bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve ona eşlik eden Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı kısa bir süre içinde yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını koordine etti. Tümgeneral Osman Aytaç, Komuta Kontrol Helikopterinden yangın bölgesindeki söndürme çalışmalarına katılan askerler, itfaiye, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı (SSTB) ekipleri ve Orman Dairesi Müdürlüğü çalışanlarını yönlendirerek yangına bizzat müdahale etti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın içinde bulunduğu Komuta Kontrol Helikopteriyle koordinasyon ve uyum içinde yangın söndürme çalışmalarında görev alarak 36 sorti su atımı yapmış Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ve T.C. Orman Genel Müdürlüğü’nden gelen toplam iki yangın söndürme helikopteri ile bölgede çalışan yer ekibi yönlendirildi ve yangının daha geniş bir alana yayılması önlendi.



