‘Turizm için faydalı’

Kültür ve sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Aydın’da düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dev organizasyonun açılışında gazetecilerle bir araya geldi. Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada bölgedeki savaşların turizm sektörüne etkisini değerlendirdi ve "Türkiye’nin geçmişte kriz yönetimi konusundaki tecrübesini ve başarısını göz önünde bulundurduğumuzda, bu sürecin de belirli ölçüde kontrol altında ve doğru şekilde yönetildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Ersoy ayrıca Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı. Bakan Ersoy “9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026, 09:54