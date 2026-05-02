Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bazı noktalarda coşkulu kutlamalara sahne olurken, bazı bölgelerde güvenlik önlemleri ve müdahaleler eşliğinde tamamlandı. Etkinlikler gün boyunca devam etti.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren farklı sendikalara bağlı gruplar Gümüşsuyu Caddesi’nde toplandı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri kortej halinde Taksim Meydanı’na yürüyerek Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri de aynı bölgede yürüyüş gerçekleştirerek Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sundu.

İstanbul’da çok sayıda sendika ve konfederasyon Taksim Meydanı’nda sırasıyla çelenk sunumu yaptı.

İstiklal Caddesi demir bariyerlerle kapatıldı

Kent genelinde bazı bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alınırken, İstanbul’un bazı bölgelerinde izinsiz gösteri ve yürüyüş girişimlerine polis müdahale etti.

Mecidiyeköy, Beşiktaş, Şişli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde yaşanan olaylarda gözaltılar yapıldı. Kent genelinde gözaltı sayısının 300’ün üzerinde olduğu bildirildi.

Taksim ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, İstiklal Caddesi demir bariyerlerle kapatıldı ve bazı metro istasyonları ulaşıma kapatıldı.

Sanat etkinlikleri düzenlendi

Valilik kararı doğrultusunda İstanbul’da kutlamaların ana adresi Kadıköy Rıhtım Meydanı oldu. DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği öncülüğünde düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı. Söğütlüçeşme ve Haydarpaşa’dan yürüyüşlerle alana gelen katılımcılar miting alanını doldurdu. Programda konuşmalar yapıldı ve sanat etkinlikleri düzenlendi.

Kartal Meydanı da İstanbul’daki diğer kutlama adreslerinden biri oldu. Burada toplanan gruplar güvenlik kontrollerinin ardından alana alınırken, gün boyunca konserler ve konuşmalar gerçekleştirildi.

Türkiye’nin diğer illerinde de 1 Mayıs kutlamaları yapıldı. İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda on binlerce kişinin katıldığı etkinlikte konserler düzenlendi. Zonguldak’ta madencilerin öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte emek vurgusu öne çıktı. Ankara’da Ulus ve Tandoğan meydanlarında sendikalar bir araya gelirken, Bursa ve Edirne’de de benzer şekilde kutlamalar yapıldı. Diyarbakır’da ise İstasyon Meydanı’nda geniş katılımlı etkinlikler yapıldı.