 10 maddelik öneri sundu

Rum Komünist AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Güney Kıbrıs’taki su kri-zinin çözümüne yönelik 10 öneri sunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Stefanu, önümüzdeki yaz mevsiminin toplum, çiftçiler, ekonomi ve genel olarak ülke için “cehennem” olacağını kaydederek, hükümetin bu konudaki ihmallerine işaret etti.

İşte Stefanu’nun önerileri:

1- Golf sahalarına büyük miktarda su verilmesin.

2- Barajların Tersefanu’daki atık su arıtma tesisiyle bağlantısının hızlandırılması

3- Haspolat Arıtma Tesisi’ndeki geri dönüştürülmüş suyun değerlendirilebilmesine yönelik ça-lışmaların tamamlanması.

4- Su kaynaklarının tasarruflu kullanılması.

5- Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi.

6- Barajların bakımının yapılması.

7- Oteller ve büyük turistik tesislerde zorunlu su tasarruf tedbirlerinin uygulanması.

8- Çiftliklere su kullanımını daha tasarruflu hale getirecek teknolojiler kurulabilmesi için fi-nansman sağlanması.

9- Kamu kuruluşlarında ve belediyelerde su tasarrufu teknolojilerine yatırım yapılması.

10- Yazda beklenen 4 milyon turist için yeterli suyun sağlanabilmesine yönelik planlama yapılması.