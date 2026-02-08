Belgelerde ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan Jeffrey Epstein dosyalarının son bölümünde, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli iş insanı Sultan bin Sulayem’in 2015 yılında Epstein’a genç bir Kıbrıslı kadını tavsiye ettiği ortaya çıktı.

Cyprus Mail’in haberine göre, 30 Eylül 2015 tarihli e-postada bin Sulayem, Epstein’a Dubai’deki Ame-rikan Üniversitesi’nde öğrenciyken tanıştığını belirttiği bir kadından söz ediyor. Kadının Rus bir babaya ve Kıbrıslı bir anneye sahip olduğunu aktaran bin Sulayem, kısa süreli bir nişanın ardından kadının yeniden kendisiyle ilişkiye başladığını ifade ediyor. Mesajda, aralarındaki cinsel ilişkiye dair açık ve kişi-sel ifadeler de yer alıyor.

Söz konusu yazışma, Epstein’ın 2019’daki tutuklanmasından ve New York’taki cezaevinde ölü bulun-masından önceki yıllarda, kendisiyle kişisel temasını sürdüren önde gelen isimler arasında bin Sula-yem’in de bulunduğunu gösteriyor.

Sultan bin Sulayem, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hükümetiyle yapılan imtiyaz sözleşmesi kapsamında Limasol Limanı’nı işleten Dubai Ports World’ün yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı olarak görev yapıyor.