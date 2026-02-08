F-35’ler Ağrotur’da

İngiltere’nin, Ağrotur’daki hava üssüne 6 savaş uçağı daha gönderdiği belirtilirken, dün yaşanan bu gelişme ABD'nin İran'a yeni bir hava saldırısı başlatabileceği endişelerini artırdı.

İngiliz gazetesi The Times, 6 adet F-35B savaş uçağının ‘bölgedeki durumun gerginleşmesi' halinde egemen üs bölgelerini savunmak amacıyla Norfolk Marham'da bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri üssünden Kıbrıs'a gönderildiğini bildirdi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin "ABD'nin İran'a saldırarak bölgeyi daha geniş bir çatışmaya sürükleyebileceği" yönünde endişeleri olduğu ve F-35B savaş uçaklarının artık Kıbrıs'ta konuşlandırılmış ve "Irak ve Suriye üzerinde görevler yürüten" Typhoon jetlerine katılacağı belirtildi.

Bu konuda yapılan açıklamada, Akrotur’da konuşlandırılmış toplam dört Typhoon uçağının, Katar hükümetinin "artan bölgesel gerilimler" gerekçesiyle yaptığı talep üzerine geçen ay Katar'a gönderildiği kaydedildi.

Umman sonrasında karar alındı

İngiltere'nin Kıbrıs'taki güçlerini artırması, ABD ve İran heyetlerinin Cuma günü Umman'da İran'ın nükleer programı hakkında görüşmeler yapmasının ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump bu görüşmeleri "çok iyi" olarak nitelendirse de, görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda askeri tırmanmanın mümkün olabileceği endişesi devam ediyor.

Bu arada İsrail haber sitesi Ynet, ülkenin hava kuvvetleri komutanı Tomer Bar ve askeri istihbarat şefi Shlomi Binder'in "İran'a karşı olası eylemler için operasyonel planları onaylamak ve kesinleştirmek" üzere "uzun ve merkezi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İnternet sitesinde, ABD'nin İran'a saldırması durumunda "İsrail'in de böyle bir senaryoya dahil olabileceği" belirtildi.

Üslerin öncemi arttı

Bölgedeki gerilimlerin artmasıyla birlikte İngiltere'nin Kıbrıs'taki üslerinin önemi son yıllarda arttı; İngiltere geçen yaz İran ve İsrail'in birbirlerine füze fırlatması üzerine adadaki askeri varlığını güçlendirmişti.

O dönemde ülkenin silahlı kuvvetlerden sorumlu parlamento müsteşarı Luke Pollard, RAF'ın Akrotiri üssünde " yaklaşık 14 " İngiliz Typhoon savaş uçağının konuşlandırıldığını söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026, 09:49