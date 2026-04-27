2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 308 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 43 araç trafikten men edildi.

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde toplam 2 bin 30 sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 2 sürücü de tutuklandı.

Tespit edilen ihlallerin büyük bölümünü hız sınırını aşan sürücüler oluşturdu. 110 sürücünün yasal hız sınırı üzerinde araç kullandığı belirlenirken, 18 sürücünün alkollü araç kullandığı saptandı.

Denetimlerde ayrıca ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanma, cep telefonu ile araç kullanma, emniyet kemeri takmama, muayenesiz ve ruhsatsız araç kullanma gibi çeşitli ihlaller de tespit edildi. Bunun yanında tehlikeli sürüş, trafik ışıkları ile levha ve işaretlere uymama, polisin dur emrine riayet etmeme gibi ihlaller de rapor edildi.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Tespit edilen trafik suçları

Süratli araç kullanmak: 110

Seyrüsefer- ruhsatsız araç kullanmak: 23

Alkollü araç kullanmak: 18

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 16

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 13

Muayenesiz araç kullanmak: 11

Sigortasız araç kullanmak: 9

Sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak: 4

Tehlikeli sürüş yapmak: 3

Polisin dur emrine uymamak: 2

Trafik ışıklarına uymamak: 2

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 2

Diğer trafik suçları: 95



Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026, 09:52